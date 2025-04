Casa de Nazaré inaugura nova cozinha que beneficia mais de 200 crianças

Mais estrutura e dignidade para quem cuida de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. O Centro de Educação Infantil Casa de Nazaré inaugurou, nesta segunda-feira (14), sua nova cozinha, oferecendo mais qualidade e conforto na preparação das refeições para as crianças atendidas pela entidade. A reforma foi realizada com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 150 mil do deputado estadual Bosco, repassada pela Prefeitura de Araxá.

A Casa de Nazaré é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com 69 anos de atuação. Fundada e dirigida pelas Irmãs Discípulas de Jesus Eucarístico, a instituição tem caráter social, educacional, cultural, filantrópico e de promoção humana. Atualmente, atende 213 crianças – sendo 135 alunos matriculados via convênio com a Prefeitura e outros 78 pertencentes ao anexo do Centro Municipal de Educação Infantil Olga Cunha Pinheiro (Cemei Central), que também funciona nas dependências da instituição.

A coordenadora da Casa de Nazaré, Valdete da Silva Vaz, ressalta que a nova cozinha representa mais que uma melhoria física. “Há tempos sentíamos a necessidade de um espaço mais adequado, que favorecesse o nosso serviço com mais dignidade e organização. Ver essa obra concluída é reconhecer o cuidado de Deus em cada detalhe e a generosidade de tantos corações que se uniram por essa causa”, afirma.

Além do atendimento educacional, a Casa de Nazaré desenvolve importantes projetos sociais. Um deles é o Criatividade em Movimento, voltado para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, com ações culturais, esportivas e educacionais que promovem a inclusão social. O projeto atende 60 beneficiários e é financiado pelo Ministério da Cultura. Já o Projeto Resgatando Vidas apoia 150 famílias em situação de abandono e desemprego, oferecendo, entre outras ações, a distribuição de cestas básicas.

A parceria com a Prefeitura de Araxá vai muito além do convênio de atendimento educacional. O município também colabora com o custeio de despesas, reformas estruturais, doação de mobiliário, cessão de servidores e fornecimento de alimentação escolar.

O prefeito Robson Magela destacou a importância do apoio à instituição. “A Casa de Nazaré realiza um trabalho muito importante para a nossa cidade. É uma entidade que acolhe, educa e transforma vidas. Investir na estrutura desse espaço é investir no futuro das nossas crianças e no bem-estar de centenas de famílias araxaenses”, explica.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, também ressaltou o impacto da parceria. “A melhoria da infraestrutura da Casa de Nazaré representa o compromisso da nossa gestão com a educação de qualidade e a valorização das instituições conveniadas. Essa nova cozinha é um exemplo de como a união de esforços pode fazer a diferença no dia a dia das crianças”, explica.