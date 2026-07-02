CBMM abre vagas para estágio em Araxá e São Paulo. Inscrições até 9 de julho

A CBMM, empresa brasileira e líder global na produção e comercialização de produtos de Nióbio, está com 20 vagas abertas para o Programa de Estágio 2026. São 16 novas oportunidades para Araxá (MG) e outras quatro para São Paulo (SP). As inscrições estão abertas até 9 de julho.

As oportunidades são destinadas a estudantes dos ensinos superior e técnico e têm como objetivo atrair e desenvolver novos talentos. Todas as vagas são presenciais e também estão abertas a pessoas com deficiência (PcD).

Em Araxá, estudantes de diversas áreas podem se inscrever, como dos cursos de: Administração, Recursos Humanos, Publicidade e Propaganda, Marketing, Jornalismo, Relações Públicas, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Geologia, Gestão Ambiental, Tecnologia da Informação, Engenharias, Mineração, Metalurgia e Química.

Em São Paulo, as oportunidades são voltadas para estudantes de Direito, Contabilidade, Administração, Economia, Publicidade e Propaganda, Marketing, Jornalismo, Relações Públicas e Engenharias.

Acesse os links e inscreva-se nas vagas:

Araxá:

https://vemsercbmm.gupy.io/jobs/11557399?jobBoardSource=share_link

São Paulo:

https://vemsercbmm.gupy.io/jobs/11557871?jobBoardSource=gupy_public_page

Serviço

Novas vagas – Estágio CBMM – Araxá (MG) e São Paulo (SP)

Inscrições: até 09 de julho de 2026

Araxá (MG)

16 vagas

Público: estudantes dos ensinos superior e técnico

Modalidade: presencial

Inscrições:

https://vemsercbmm.gupy.io/jobs/11557399?jobBoardSource=share_link



São Paulo (SP)

4 vagas

Público: estudantes do ensino superior

Modalidade: presencial