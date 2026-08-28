Prefeitura abre concessões para restaurante e cafeteria no Parque do Cristo

A Prefeitura de Araxá abriu duas licitações para concessão onerosa de espaços comerciais no Parque do Cristo. Os processos são destinados à operação de um restaurante e de uma cafeteria/lanchonete no local. O restaurante será objeto do Pregão Eletrônico nº 09.066/2026, Processo nº 134/2026. Já a concessão do espaço para cafeteria/lanchonete será realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 09.067/2026, Processo nº 135/2026.

Serviço

As empresas ou interessados poderão apresentar propostas a partir das 17h desta sexta-feira (28) até 15 de setembro, às 13h. A abertura das propostas e o início da disputa estão previstos para 15 de setembro, às 13h05.

A disputa será realizada de forma eletrônica pela Licitanet. Os editais completos estarão disponíveis a partir de 28 de agosto nos sites da plataforma e da Prefeitura de Araxá.

Telefone do Setor de Licitações: (34) 99313-0034.

A publicação no e.DOMA não informa os valores mínimos das concessões, o prazo de exploração ou outras condições específicas para funcionamento dos estabelecimentos. Essas informações devem ser consultadas nos editais completos.