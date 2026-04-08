CBMM é parceira na primeira microfloresta de Araxá

A primeira microfloresta urbana, idealizada pelo vereador Raphael Rios e implantada por ele e parceiros no bairro Dona Adélia, agora conta também com o apoio importante da CBMM, que auxiliará na preservação da área, ampliação dos plantios e garantia da manutenção contínua do espaço. O anúncio foi feito durante reunião realizada no gabinete da presidência da Câmara, entre Raphael, o diretor industrial da CBMM, Alexandre Reple, Josianne Rosa, gerente de Meio Ambiente, e Alan Ferreira da Costa, especialista em Responsabilidade Social, na tarde da última segunda-feira (06).



Raphael destaca que essa parceria consolida a primeira microfloresta de Araxá como um verdadeiro patrimônio ambiental e uma referência para novos projetos que certamente virão. “Esse é um projeto construído de forma coletiva, em parceria com a Prefeitura e dezenas de instituições e voluntários. Tenho a alegria de ver essa iniciativa ganhar força com o plantio de 1.700 mudas realizado em 2025. E vamos superar o plantio de 3.000 árvores.”



A proposta da microfloresta atende a uma demanda cada vez mais presente na sociedade: o enfrentamento ao aumento das temperaturas. “O novo ambiente natural vai ajudar a reduzir as ilhas de calor, melhorar a sensação térmica no entorno e contribuir para a qualidade do ar, com maior filtragem de poluentes”, destaca Raphael.



Primeira Microfloresta

O projeto foi executado durante a última semana de novembro com um mutirão que contou com a participação de parceiros, membros da sociedade civil e o plantio de 1.700 mudas nativas. A expectativa é que a ideia abra caminhos para iniciativas semelhantes em outros bairros.



“Seguimos trabalhando para tirar boas ideias do papel e construir uma Araxá cada vez melhor para todos, ao lado de parceiros importantes, porque ninguém constrói nada sozinho”, destaca



Parceiros da Ação:



CBMM, Prefeitura de Araxá, Fazendinha do Senhor Jesus, Copasa, Guardiões das Sementes, Corrida da União, Tiro de Guerra, Casa do Pequeno Jardineiro, Cefet, Vapt-Vupt, Mosaic, IPDSA, Moto Clube Insanos, Vigilância Sanitária, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, Cemei Gabriela Almeida, Uniaraxá, Missão Liberdade, Centro de Atendimento ao Servidor (CAS) e demais apoiadores.