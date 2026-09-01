NOTA: Prefeitura esclarece informações sobre projeto de terras raras envolvendo Araxá e Uberlândia





A Prefeitura de Araxá esclarece que não participou das tratativas relacionadas ao projeto anunciado para implantação de um centro de processamento de terras raras em Uberlândia. O assunto repercutiu na segunda-feira (31), após publicações na imprensa relacionar o chamado Projeto Araxá, voltado à exploração de nióbio e terras raras, à futura unidade industrial prevista para o Triângulo Mineiro.

A publicação informa que foi firmado um protocolo de intenções para o desenvolvimento de um centro de separação e processamento de terras raras em Uberlândia, com apoio do Governo de Minas Gerais e investimento estimado em R$ 2 bilhões.

A Prefeitura, no entanto, esclarece que o Município não integra o protocolo de intenções divulgado. Também não houve, até o momento, tratativa com a Administração Municipal para o início da exploração de terras raras em Araxá nas condições apresentadas na publicação.

Segundo o prefeito Robson Magela, qualquer discussão relacionada ao avanço da atividade mineral no município deverá considerar os interesses de Araxá e garantir contrapartidas compatíveis com a importância dos recursos explorados.

“A Prefeitura ainda não participou de nenhuma tratativa sobre esse projeto. Quando esse diálogo acontecer, vamos defender os interesses de Araxá e buscar garantias de que um empreendimento dessa dimensão também gere desenvolvimento, investimentos e oportunidades para o município”, afirma o prefeito Robson Magela.

A necessidade de investimentos estruturais também foi destacada pelo prefeito. Entre as demandas mencionadas está a implantação do Hospital Municipal. Um primeiro estudo já apontou a necessidade de Araxá se preparar para a ampliação da demanda por serviços de saúde diante do crescimento populacional projetado para os próximos anos.

“Daqui a cinco anos, Araxá já vai ter 10 mil habitantes a mais. Se a gente for nessa média, daqui a 10 anos, Araxá vai ter 20 mil habitantes a mais. Nós temos que nos preparar para o futuro”, destaca o prefeito.

A Prefeitura reforça que continuará acompanhando as discussões relacionadas à possível exploração de terras raras em Araxá e que qualquer futura tratativa deverá preservar os interesses do município e assegurar benefícios efetivos para a população.