Homem morre afogado após entrar em represa para tentar impedir afundamento de carro em Perdizes





Um homem morreu afogado após entrar na Represa de Nova Ponte, no distrito da Antinha, em Perdizes, na noite deste sábado (29). A ocorrência foi registrada nas proximidades do ponto onde o Rio São João deságua na represa.



Segundo relatos de testemunhas, três pessoas passaram o dia às margens da represa. No final da tarde, quando se preparavam para deixar o local, perceberam que a bateria do GM Corsa Sedan em que estavam havia descarregado.



Durante uma tentativa de movimentar o veículo, o carro acabou descendo em direção à água. Conforme os relatos, o terreno apresentava inclinação e estava com a grama molhada, o que contribuiu para que o automóvel perdesse estabilidade e entrasse na represa.



O condutor conseguiu deixar o veículo pela janela da porta direita pouco antes de o carro afundar completamente. O proprietário do automóvel, que não sabia nadar, entrou na água na tentativa de impedir que o veículo afundasse, mas acabou submergindo.



Ao perceberem que o homem não retornava à superfície, as testemunhas foram até uma propriedade rural próxima e solicitaram o acionamento do Corpo de Bombeiros.



Buscas foram retomadas neste domingo



A primeira guarnição do Corpo de Bombeiros realizou uma avaliação do local ainda durante a noite. No entanto, não foi possível visualizar o veículo submerso a partir da margem, mesmo com o uso de lanternas, devido à turbidez da água.



Diante do horário avançado e das condições de segurança para operações de mergulho no período noturno, os militares coletaram os dados preliminares e retornaram à sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros.



Na manhã deste domingo (30), uma equipe especializada em mergulho retornou ao local para dar continuidade às buscas pela vítima e pelo veículo.



Durante a operação, a vítima foi localizada a aproximadamente cinco metros da margem, a cerca de 2,5 metros de profundidade.



A Perícia Técnica e o Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Civil de Minas Gerais foram acionados para os procedimentos necessários.



A ocorrência também foi comunicada ao Centro de Operações da Polícia Militar (COBOM) do 37º Batalhão da Polícia Militar, que providenciou o empenho de uma guarnição para o registro da ocorrência.



Veículo foi retirado da represa



Após a localização da vítima, os trabalhos prosseguiram com a reflutuação e retirada do GM Corsa Sedan de dentro da represa.



O veículo foi removido da água e deixado às margens, em local seguro, permanecendo à disposição dos familiares para que providenciem sua retirada.



O caso reforça os riscos de acesso a áreas de represas, especialmente em locais com terrenos inclinados, gramados molhados e condições que podem favorecer a perda de controle de veículos próximos à água.

Atualização

Vítima de afogamento em represa de Nova Ponte é identificada



Foi identificado como Sebastião Agnaldo Borges, de 63 anos, o homem que morreu afogado na Represa de Nova Ponte, no distrito de Antinha, em Perdizes.



Natural de Pratinha e morador de Araxá, Sebastião entrou na água ao tentar evitar que um veículo da família afundasse. Ele não sabia nadar e acabou desaparecendo.



O corpo foi encontrado no domingo (30), a cerca de cinco metros da margem.



