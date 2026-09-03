Araxá recebe a Filarmônica de Minas Gerais neste sábado em concerto gratuito

A Filarmônica de Minas Gerais, um dos projetos culturais mais importantes do País,dá sequência à sua turnê estadual e chega à cidade de Araxá para um grande concerto gratuito, ao ar livre, para todo o público,no dia 5 de setembro (sábado), no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto, às 20h.No repertório, grandes clássicos, que vão de Tchaikovsky a Gilberto Gil. A regência é do maestro convidado Rossini Parucci, que também é contrabaixista da Orquestra. A apresentação é gratuita, com interpretação em libras.

Na primeira parte, mostramos o quanto músicas escritas em outros séculos estão mais perto do que podemos imaginar, e como uma música do italiano Giuseppe Verdi, do inglês Edward Elgar ou do próprio russo Tchaikovsky pode nos transportar para um mundo de fantasias. Essa tradição histórica vai se complementar com músicas adaptadas para a linguagem orquestral, desde o mexicano Augustin Lara até o baiano Gilberto Gil. Com direito a um final apoteótico, com o Galope de Guilherme Tell e outras surpresas, o programa diversificado reafirma o significado da palavra orquestra: soar junto, promovendo um encontro de experiências vibrantes e acessíveis a todos.

“Apoiar a vinda da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Araxá e incentivar o intercâmbio com músicos locais é valorizar a cultura e contribuir para expandir o impacto positivo, significativo e duradouro que a cultura e a música podem trazer para a comunidade”, reforça Alan Ferreira, Especialista de Responsabilidade Social Corporativa e Relações com a Comunidade da CBMM.

Este projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Mantenedor: Cultura e Turismo. Apoio: Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto e Amigos da Filarmônica. Realização: Instituto Cultural Filarmônica, Funarte e Ministério da Cultura.

Intercâmbio Cultural

Nos últimos meses, foi realizado um intercâmbio entre integrantes da Orquestra Jovem de Araxá e músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, proporcionando oportunidades de orientação prática, tanto presencial quanto online. Essas experiências se somaram a oficinas coletivas, que abordaram diferentes aspectos da formação e da prática orquestral, ampliando o contato dos jovens músicos com profissionais da Filarmônica. O trabalho reafirma a continuidade das ações educacionais desenvolvidas em Araxá e evidencia a solidez do relacionamento construído com a comunidade ao longo de todos esses anos, fortalecendo vínculos e criando novas oportunidades.

Para o Maestro José Soares, regente associado e responsável pela área educacional da Filarmônica de Minas Gerais, “esses encontros ampliam as possibilidades de formação dos jovens músicos e, ao mesmo tempo, ilustram a proximidade da Filarmônica das realidades educacionais e artísticas em diferentes regiões de Minas Gerais.”

No dia 3 de setembro, alunos da Orquestra Jovem de Araxá e músicos da Filarmônica de Minas Gerais se encontram novamente para mais um módulo do intercâmbio cultural, que conta com o patrocínio da CBMM.

Filarmônica de Minas Gerais

Turnê Estadual – Araxá – MG

5 de setembro – 20h

Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto

Rossini Parucci, regente convidado

BIZET Carmen: Prelúdio

VERDI Nabucco: Abertura

TCHAIKOVSKY A Bela Adormecida: Valsa

ELGAR Pompa e Circunstância: Marcha nº 4

SUPPÉ Cavalaria Ligeira: Abertura

NEPOMUCENO Batuque

LARA/ González Granada

NAZARETH/Kuhlmann Odeon

G. GIL/G. Mannis Domingo no Parque

ROSSINI Guilherme Tell: Galope

Informações: www.filarmonica.art.br

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS

A Filarmônica de Minas Gerais reafirma, a cada concerto e com uma vigorosa programação, sua vocação pela excelência artística. Referência no Brasil e no mundo desde sua fundação, em 2008, é resultado de uma política pública do Estado de Minas Gerais, seu principal mantenedor. Conduzida por seu Diretor Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti, a Filarmônica é composta por 90 músicos de todas as partes do Brasil, da Europa, da Ásia e das Américas.

A orquestra recebeu numerosas menções e prêmios, possui 20 álbuns gravados e obteve uma indicação ao Grammy Latino em 2020. As temporadas de concertos são realizadas na Sala Minas Gerais, sua sede em Belo Horizonte, em seis séries, sinfônicas e de música de câmara, em que são interpretadas obras do repertório clássico ao contemporâneo, com convidados de destaque nos cenários nacional e internacional.

Cumprindo com sua missão de difundir e promover o acesso à música de concerto, a Filarmônica mantém relevante programação gratuita e de cunho educacional em Belo Horizonte e outras cidades do estado. Possui, ainda, ações de formação profissional, e realiza transmissões ao vivo de suas apresentações.

Referência internacional por seu projeto arquitetônico e acústico, a Sala Minas Gerais é considerada uma das principais salas de concerto da América Latina. Juntas, Filarmônica e Sala Minas Gerais vêm transformando a capital mineira num importante polo da música de concerto.

Sobre a CBMM