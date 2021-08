CBMM investe em startup britânica para acelerar negócios em baterias elétricas

A CBMM, líder global em produtos de Nióbio, liderou a primeira rodada de investimentos na Echion Technologies, empresa britânica que desenvolve materiais avançados para baterias de íons de lítio. O aporte, realizado em conjunto com o fundo de investimento BGF, somou R$ 72 milhões de reais, e é mais uma iniciativa da companhia para consolidar sua liderança no desenvolvimento de tecnologias aplicadas para materiais de baterias com óxido de nióbio, o que deve revolucionar o setor de mobilidade elétrica em todo o mundo.

“Este investimento faz parte da nossa estratégia de acelerar tecnologias inovadoras. Pretendemos avançar ainda mais em direção à mobilidade sustentável, oferecendo baterias de carregamento ultrarrápido, que possuam maior estabilidade e vida útil. Estamos otimistas e acreditamos que esses novos produtos já estarão disponíveis no próximo ano”, explica Rodrigo Amado, Gerente de Estratégia e Novos Negócios da CBMM.

Juntas, CBMM e Echion pretendem desenvolver produtos com uma combinação única de capacidade de carregamento rápido, economia e alta densidade de energia, características essenciais para a transição energética mundial, ou seja, em sinergia com as tendências de descarbonização e de fomento à eletrificação.

Com esse investimento, a empresa britânica ampliará a produção desses novos materiais, que já foram avaliados e aprovados pelos principais fornecedores de células de baterias do mundo, aumentando sua capacidade de atendimento à crescente demanda para testes pré-produção. Os recursos também serão destinados ao fortalecimento do suporte ao cliente, para as operações comerciais e de P&D. “Estamos muito empolgados para iniciar a próxima etapa em nossa jornada e levar os produtos com óxido de nióbio ao mercado. Esperamos criar valor para nossos parceiros e contribuir para tornar as baterias de carregamento ultrarrápido uma realidade”, comenta Jean de La Verpilliere, CEO da Echion.

A CBMM acredita que o mercado de baterias elétricas se desenvolva significativamente nos próximos anos. Atualmente, a companhia conta com mais de 40 projetos com universidades, centros de pesquisa e empresas de todo o mundo, visando a aplicação de novas tecnologias com nióbio para este segmento. “Apenas este ano, vamos investir R$ 60 milhões em nosso Programa de Baterias, um aumento de cerca de 60% sobre os R$ 37 milhões aportados em 2020. Queremos elevar o protagonismo do nióbio neste setor”, destaca Amado.

Além disso, a CBMM investiu R$ 14 milhões em uma nova planta-piloto para o desenvolvimento de tecnologias de nióbio para baterias elétricas. O novo espaço será inaugurado ainda este ano e fará parte do complexo industrial da companhia, localizado no município de Araxá, em Minas Gerais.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno.

www.cbmm.com

Sobre Echion Technologies

A Echion é líder mundial no desenvolvimento de materiais avançados de bateria de íon-lítio, cujos produtos permitem que os fabricantes de células forneçam ao mercado células de energia econômicas, de carregamento rápido, alta densidade de energia e longa vida para uma ampla gama de setores, incluindo automotivo, transporte, eletrônicos de consumo premium e aplicativos de armazenamento em rede. A Echion oferece ainda opções de personalização, síntese de materiais e know-how de integração de células para diferentes mercados de usuários finais.

www.enterprise.cam.ac.uk

Sobre BGF

O BGF foi criado em 2011 e investiu mais de £ 2,5 bilhões em mais de 400 empresas, tornando-se o investidor de capital de crescimento mais ativo no Reino Unido. BGF é uma parceira acionária minoritária e não controladora com uma visão paciente sobre os investimentos, com base em objetivos de longo prazo compartilhados com as equipes de gestão que apoia. A BGF investe em negócios em crescimento no Reino Unido e na Irlanda por meio de sua rede de 16 escritórios. Em 2018, o Canadá lançou seu equivalente – o Canadian Business Growth Fund – e em 2020, a Austrália fez o mesmo, ambos com base na abordagem e no modelo de financiamento do BGF.

www.bgf.co.uk