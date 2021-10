CBMM investe em startup norte-americana Battery Streak

A CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, firmou acordo para aquisição de 20% da startup norte-americana Battery Streak. Com o investimento, a companhia tem a expectativa de impulsionar desenvolvimentos em materiais para baterias em aplicações de mobilidade, equipamentos eletrônicos e drones.

“Este investimento estratégico é parte do plano de novos negócios da CBMM, que visa acelerar inovação em materiais para baterias de lítio, segmento muito promissor e que deve representar 25% da receita da companhia em 2030”, explica Rodrigo Amado, gerente de Estratégia e Novos Negócios da CBMM. Desde 2019, a CBMM investe estrategicamente em startups relacionadas à inovação de materiais e conectadas com a megatendência global de eletrificação. Todas as startups investidas utilizam Nióbio em suas tecnologias.

“Estamos honrados e entusiasmados com o apoio da CBMM em concretizar nossa visão compartilhada de um futuro alimentado por baterias. Essa parceria vai permitir maior rapidez e eficiência para alcançar nossos objetivos”, disse David Grant, presidente da Battery Streak.

Com visão de longo prazo, a CBMM tem a perspectiva de continuar investindo em pesquisas e desenvolvimentos de tecnologias com Nióbio para baterias. “Estamos atuando de forma intensa com grandes parceiros para oferecer ao mercado, principalmente para o setor automotivo, baterias com características exclusivas de recarga ultrarrápida, em menos de 10 minutos, e que contam com maior estabilidade, segurança e vida útil. A Battery Streak está totalmente alinhada com esse objetivo e nos permitirá dar um passo importante, inclusive com aplicações além do mercado de mobilidade”, complementa Amado.

A Battery Streak, também conhecida como BSI, é uma startup ligada à Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos. A tecnologia patenteada da BSI usa óxido de nióbio nanoestruturado como ânodo das baterias de íons de lítio. Com a parceria, CBMM e BSI pretendem oferecer os primeiros produtos ao mercado em 2023.

Sobre a Battery Streak

A Battery Streak foi fundada em 2017 para comercializar tecnologias que permitem que as baterias de íons de lítio sejam carregadas rapidamente, em aproximadamente 10 minutos. As baterias que utilizam materiais patenteados da Battery Streak também contam com ciclo de vida mais longo e superam desafios térmicos em comparação com as baterias convencionais. A Battery Streak está sediada em Ventura County, CA.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio.