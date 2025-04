CBMM marca presença em concurso de redação e desenho realizado em parceria com a organização da Copa Internacional de Mountain Bike

Escrever e desenhar são atividades fundamentais na rotina dos alunos nos primeiros anos de alfabetização. Incentivar a expressão por meio das palavras e dos traços é uma estratégia da educação infantil que contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida escolar e profissional.

Com o objetivo de fortalecer ainda mais esses aspectos, a CBMM apoia constantemente projetos e ações que incentivam a leitura e a produção artística, como o Concurso da Copa Internacional de Mountain Bike, voltado para estudantes do 3º e 5º anos das escolas municipais de Araxá. Focado na produção de redação e desenho, o concurso teve como tema “Bicicleta e Dengue”.

A escolha do tema buscou integrar dois assuntos relevantes da atualidade: o aumento dos casos de dengue nesta época do ano e a realização da etapa da Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá. “O apoio da empresa ao concurso veio como uma contrapartida ao investimento, via lei de incentivo ao esporte, na Copa Internacional de Mountain Bike, pois entendemos que faz parte do nosso compromisso contribuir para o desenvolvimento dos jovens da cidade em todos os aspectos”, explica Chris Canavero, Gerente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da CBMM.

O edital do concurso foi publicado em fevereiro, e as escolas e os alunos tiveram um mês para se inscrever e enviar seus trabalhos para avaliação. O resultado foi divulgado em 21 de março, e os vencedores foram premiados no dia 30, durante a final da etapa da Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá. “Essa competição saudável e produtiva entre os alunos e as escolas fortalece a sensação de pertencimento, permitindo que os estudantes conheçam o que acontece na cidade, compreendam a importância da Copa para Araxá e entendam os impactos do evento na comunidade onde vivem”, afirma a Secretária Municipal de Educação, Zulma Moreira.

Na categoria redação, o primeiro lugar foi conquistado por Rihanna Laysa Moraes Rosa, da Escola Municipal Dr. Eduardo Montadon. Já na categoria desenho, o vencedor foi Meyves Gonçalves da Silva Carvalho, da Escola Municipal Lia Salgado.

O concurso também premiou o aluno Miguel Batista, da Escola Municipal de Aplicação “Lélia Guimarães”. Com deficiência visual, ele escreveu sua redação em Braille, demonstrando a importância da inclusão no incentivo à produção textual.

A cerimônia de premiação aconteceu no dia 30 e contou com a presença das mascotes da CBMM: Kika, Eva e Manduca.