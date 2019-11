CBMM realiza testes de sirenes nesta quinta-feira

Com o objetivo de garantir o funcionamento do sistema de alerta de emergência em barragens, a CBMM realizará no dia 14 de novembro, quinta-feira, no período entre 14h e 16h, testes das sirenes instaladas em sua propriedade. A checagem do sistema de alerta sonoro é preventiva e, portanto, sem qualquer risco. Ressaltamos que os moradores não precisam deixar suas casas.

A CBMM possui 6 sirenes com capacidade de promover alerta de emergência, de forma rápida e eficaz, na área denominada “Zona de Autossalvamento-ZAS”. O Plano de Ação de Emergência para Barragens da CBMM, prevê que, no caso de uma eventual situação em que se declare Nível de Emergência 3 – o mais crítico, as sirenes sejam ativadas para alertar a população potencialmente afetada.

A CBMM reafirma que todas as suas barragens estão com condições estáveis, inclusive com fatores de segurança acima dos recomendados pelas normas técnicas e exigidos pela legislação vigente. As barragens passam por verificações técnicas periódicas, monitoramento e manutenções constantes, visando garantir o desempenho esperado e as condições de segurança.

Mais do que cumprir as legislações vigentes, a CBMM reforça o seu compromisso com a comunidade de Araxá e trabalha de forma proativa, junto aos órgãos competentes, na Gestão de Segurança de suas Barragens.