CBMM recebe Certificação ISO 37001

A empresa mineira CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, acaba de obter a Certificação ISO 37001.

A ISO 37001, norma da Organização Internacional de Normalização, concedida no Brasil pelo Inmetro, especifica requisitos para sistemas de gestão Antissuborno. Os processos e controles implementados pela CBMM de acordo com a norma ISO incorporam-se ao sistema de gestão integrado da Companhia, fortalecendo as boas práticas de governança e ética nos negócios.

De acordo com a diretora do jurídico, ESG e relações institucionais da CBMM, Renata Ferrari, a Certificação ISO 37001 demonstra a importância conferida pela Companhia ao tema. “Esta conquista é a materialização da evolução do sistema de gestão e do Programa de Compliance da CBMM e denota o nosso compromisso com os pilares da integridade e sustentabilidade nos negócios”, explica.

Para a obtenção do selo, foram realizados análises e diagnósticos dos processos internos da CBMM e implementadas adequações aos requisitos da ISO 37001 para a então chancela do certificador QMS Certification – Brasil. “Com o apoio e o engajamento de todos os colaboradores, foi possível demonstrar a maturidade dos nossos controles e da cultura que norteia o Sistema de Gestão Antissuborno da CBMM”, complementa Karina Figueiredo, gerente de Compliance da CBMM.

Com a certificação, a CBMM se junta a um seleto grupo de empresas que se preocupam em controlar e mitigar riscos relacionados à corrupção e ao suborno em suas operações. No Brasil, apenas 204 empresas possuem a ISO 37001 e 5.969 em todo o mundo, segundo dados da ISO Survey (https://www.iso.org/the-iso-survey.html), atualizados em 2022.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 500 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios regionais na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa conta com uma frente de Novos Negócios com atuação focada na aceleração da entrada, no mercado global, da tecnologia do Nióbio. Nos últimos 4 anos, a CBMM realizou investimentos estratégicos em empresas como a Echion e Battery Streak visando novos desenvolvimentos em materiais com Nióbio para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias.