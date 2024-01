CBMM recebe estudantes do Programa Jovem Aprendiz para seis meses de imersão prática na planta industrial

Teve início nesta segunda-feira, 22, a integração de 41 alunos do SENAI na planta industrial da CBMM, em Araxá. A iniciativa inédita voltada ao Programa Jovem Aprendiz 2024 oferece o aprendizado prático para a capacitação técnica destes estudantes nos setores Administrativo, Operação e Manutenção. Durante os próximos seis meses, a CBMM contribuirá para o crescimento e desenvolvimento desses jovens profissionais e no incentivo da construção de suas carreiras, potencializando seus talentos para o futuro profissional.

O curso teve início em fevereiro de 2023, com a parte teórica na sede do SENAI em Araxá. Na CBMM, os estudantes participarão de atividades práticas até julho deste ano, mês em que se encerra o curso. De acordo com Élida Coimbra e Vanessa Valério, da área de Desenvolvimento Humano e Organizacional da CBMM, para que a empresa pudesse receber os jovens, foi planejada uma trilha de desenvolvimento para os estudantes com o objetivo de apresentar a eles o mercado de Nióbio e suas possibilidades de atuação na Companhia.

“Os estudantes serão acompanhados por um tutor, ou seja, um profissional da Companhia que os orientará nas atividades a serem desempenhadas no dia a dia”, explica Vanessa Valério.

O Programa Jovem Aprendiz é uma das portas de entrada de profissionais na CBMM, que investe na capacitação de novos talentos, visando o desenvolvimento da mão de obra local para atuar em projetos da Companhia e, também, de outras empresas.