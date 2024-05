Postos de Saúde e Equipes de ESFs têm capacidade para atender mais de 80 mil pessoas em Araxá; mais de 30 procedimentos estão à disposição da comunidade

Mais de 80 mil pessoas têm acesso aos serviços médicos oferecidos nos postinhos de saúde e pelas equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESFs). A Prefeitura de Araxá conta com 23 equipes e com o projeto Conexão Rural, voltado para os atendimentos à comunidade que reside no campo. Cada Equipe de Saúde da Família é responsável por uma área e por um número de famílias. Um dos profissionais que compõem a equipe é o Agente Comunitário de Saúde (ACS), que realiza o mapeamento dessa área e o cadastramento de todas as famílias.

A partir do cadastramento, as famílias passam a ser acompanhadas pela Equipe de Saúde da Família, que está preparada para atender crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. As consultas médicas, odontológicas (oferecidos em alguns postos de saúde), enfermagem e os demais serviços disponíveis são realizados na própria unidade. Pacientes acamados, com dificuldade de locomoção e outras necessidades levantadas pela equipe são atendidos em casa. Além dos médicos, fazem parte das equipes das ESFs, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de Saúde (ACSs).

Dentre os serviços prestados estão atendimentos de pré-natal, puericultura (acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança), visitas domiciliares, procedimentos básicos como aferição de pressão arterial, glicemia, curativos, aplicação de medicação, imunização (vacina), inalação, teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B para gestantes, teste rápido da Covid 19, coleta de exame preventivo (papanicolau), pesagem Bolsa Família, retirada de pontos, lavagem de ouvido, dispensação de preservativos, dentre outras atividades pontuais desenvolvidas por cada equipe.