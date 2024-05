PM registra tentativa de homicídio no bairro Abolição

Na noite de ontem (12), por volta das 22 horas, a Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio na rua Carmim Abdalla Dib, no bairro Abolição. No local, os militares visualizaram uma discussão acalorada na via pública, tendo conhecimento de que um homem de 33 anos havia sido vítima de esfaqueamento.

Ele teria sido socorrido por um vizinho, que o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após alguns instantes, os militares conseguiram controlar a situação. Em conversa com a esposa da vítima, ela relatou que uma guarnição policial compareceu à sua residência para atender a uma solicitação de perturbação de sossego, provavelmente realizada por sua vizinha, uma vez que as famílias possuem divergências.

A mulher relatou que acatou a determinação policial e diminuiu o volume do som, e que após o fato, seus vizinhos começaram a proferir ofensas. Logo em seguida saíram da residência deles e começaram a jogar objetos em direção à sua residência. Posteriormente, as partes começaram a se agredir mutuamente, sendo que o vizinho estava com uma barra de ferro em mãos, e durante a briga, a esposa dele teria acertado o seu cônjuge com uma faca.

A equipe médica de plantão informou que a vítima apresenta lesões graves, perfuração da pleura, sendo necessário passar por um procedimento cirúrgico.

Diante do exposto, os envolvidos de 47, 35 e 32 anos foram encaminhados ao delegado de plantão. A autora apresentou a faca utilizada, que foi apreendida.