CBMM reforça apoio à Fundação de Assistência à Mulher Araxaense

A Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (FAMA) ganha destaque entre as iniciativas apoiadas pela CBMM, empresa brasileira e líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, no município. A parceria entre a companhia e a instituição já ultrapassa duas décadas e tem contribuído para ampliar o acesso da população a atendimentos gratuitos de saúde, voltados especialmente para mulheres e crianças em Araxá.

Atualmente, a empresa apoia a entidade com recursos direcionados à manutenção das atividades da fundação, incluindo materiais de uso contínuo e implementação de ações e serviços. A FAMA é responsável por dois centros integrados de atendimento: o Centro de Atendimento à Mulher (CAM) e o Centro de Atendimento à Criança (CAC), que realizam aproximadamente 2,7 mil atendimentos por mês. Cabe destacar que, em 2025, foram mais de 32 mil atendimentos realizados em Araxá, reforçando o papel da instituição no cuidado com a saúde da comunidade.

“Temos orgulho de caminhar ao lado de instituições que fazem a diferença na vida das pessoas. A Fundação é uma referência em Araxá no cuidado com a saúde da mulher e da criança. Ao apoiarmos este trabalho, reforçamos nossa atuação no pilar de saúde, buscando gerar impacto positivo, significativo e duradouro para a comunidade”, afirma Alan Ferreira, especialista de Responsabilidade Social Corporativa e Relações com a Comunidade da CBMM.

Para a coordenadora da Fundação, Francielle Fraga, o apoio da CBMM é essencial para a continuidade e ampliação dos atendimentos. “Essa parceria possibilita a manutenção dos serviços oferecidos à população, contribuindo para a oferta da estrutura necessária para a realização de exames, consultas e atendimentos especializados, além de promover a saúde e a qualidade de vida de mulheres e crianças em Araxá”, destaca.

Investimentos Sociais

Recentemente, a companhia apresentou um balanço de seus investimentos sociais em 2025, ano em que apoiou mais de 94 iniciativas de transformação social. Por meio de recursos diretos e incentivados, a companhia investiu R$ 42 milhões em projetos voltados para educação, saúde, cultura, esporte e empreendedorismo. Das iniciativas apoiadas, 70% foram executadas em Araxá, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do município.