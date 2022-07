CBMM traz a exposição Foto em Pauta para Araxá

A CBMM traz para Araxá, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, uma seleção das melhores imagens de exposições que aconteceram nas diversas edições do Festival de Fotografia de Tiradentes. As fotos fazem parte da exposição Foto em Pauta, que acontecerá no Teatro Municipal de Araxá entre os dias 18 de julho e 12 de agosto. O evento é aberto ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h.

A exposição é composta por 76 fotografias, de 54 autores oriundos de 13 estados e do Distrito Federal. O objetivo é trazer para Araxá as figuras mais relevantes da produção fotográfica brasileira. Segundo o diretor artístico, Eugênio Sávio, o público terá a chance de conhecer as obras de grandes fotógrafos. “É uma mostra rica, que permitirá ao público ter contato com a fotografia contemporânea e criativa”.

As imagens são um apanhado de quatro exposições diferentes: Foto em pauta na estrada; Ficções – a fotografia além do real; Fragmentos do onírico; Traços do singular. Eugênio comenta que a mostra é produzida de um modo diferenciado. “Utilizamos as tecnologias mais avançadas de impressão, com molduras e equipamentos de iluminação que fazem toda a diferença para que o público possa apreciar da melhor forma”.

A coordenadora administrativa do Teatro Municipal de Araxá, Laura Cristina, ressalta a importância de levar ações como esta para o espaço. “Para o Teatro Municipal é de suma importância receber esta mostra, que possui alto nível de profissionalismo, desde a montagem até a qualidade das imagens. Com a oportunidade, esperamos consolidar a formação de público, valorizar o trabalho dos artistas e abrir portas para receber novas exposições”.

De acordo com Álvaro Rezende, da área de Relacionamento com a Comunidade da CBMM, o apoio ao evento garante o acesso da população à cultura. “Alinhada aos pilares de transformação social da CBMM, a exposição cria conexões verdadeiras entre as pessoas e a arte. Cria também conexão entre projetos que acontecem em outras regiões do Estado e do Brasil com a nossa cidade de Araxá. É uma forma de valorizar a nossa gente e abrir as janelas da cultura para os mais diversificados públicos. Por isso, convidamos todos os artistas locais, amantes da fotografia e população em geral para prestigiar a exposição”.

Serviço

Exposição Foto em Pauta

Entrada gratuita

Local: Teatro Municipal Maximiliano Rocha

Endereço: Av. Antônio Carlos, s/n, Araxá-MG

Data: 18 de julho a 12 de agosto

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h.

Sobre o Festival de Fotografia de Tiradentes

O Festival de Fotografia de Tiradentes chegou em sua 11ª edição em 2022. A cada edição, o festival transforma a cidade mineira em um palco de diversas exposições, debates, projeções de fotografias, lançamentos de livros e atividades educativas voltadas para a comunidade. O evento proporciona ao público ricas experiências e trocas com profissionais de renome nacional e internacional, cuja produção artística é representativa no cenário da fotografia brasileira.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center