Cefet Araxá auxilia no cadastramento ao Auxílio Emergencial do governo

O campus Araxá começa a ajudar as pessoas que têm o direito de receber o Auxílio Emergencial do Governo Federal e estão com dificuldade no preenchimento do formulário e/ou não têm acesso à internet. O atendimento irá acontecerá no campus (Avenida Ministro Olavo Drummond, 25, bairro São Geraldo), de 28 a 30 de abril, das 14 às 17 horas. É obrigatório o uso de máscara facial para entrar nas dependências do campus.

O objetivo do benefício é fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As pessoas que têm direito ao auxílio são as que estão nas seguintes condições: maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber aposentadoria ou BPC, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda. As pessoas que recebem Bolsa Família ou que já estejam cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) receberão o benefício automaticamente e não precisam se cadastrar.

Os interessados devem levar o CPF de todas as pessoas da casa, que devem estar em dia, documentos de identificação, comprovante de residência e dados da conta do Banco do Brasil ou Caixa Econômica. As pessoas que não possuam conta nesses bancos poderão criar uma conta digital.

Campus Araxá

Atendimento presencial na Avenida Ministro Olavo Drummond, 25, bairro São Geraldo.

De 29 de abril a 8 de maio das 14h às 17h.