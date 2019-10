Cefet Araxá oferece vagas remanescentes para a graduação

O Cefet abre, de 4 a 17 de outubro, as inscrições do processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes em cursos de graduação, nas modalidades reopção de curso, reingresso, transferência e obtenção de novo título, com ingresso no 1º semestre de 2020.

Ao todo, são 87 vagas distribuídas nos campi Araxá, Belo Horizonte (campi I e II), Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo, Varginha. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente por meio da internet (https://www.vestibular.cefetmg.br/) .



A reopção é a troca de curso de alunos dos cursos de graduação do Cefet. O reingresso refere-se à possibilidade de retomada de registro acadêmico e de estudos do aluno de curso de graduação do Cefet cujo registro acadêmico foi cancelado. A transferência é destinada ao candidato que de outra instituição de Ensino Superior nacional deseja concluir seu curso de graduação no Cefet. Já a obtenção de novo título destina-se aos diplomados em curso superior que pretendam ingressar em um novo curso de graduação no Cefet.