Cefet Araxá oferta vagas residuais para ingresso na Graduação

Está aberto o período de inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Residuais para ingresso na graduação do Cefet-MG via SiSU. O requerimento de entrada no primeiro semestre de 2022 deve ser preenchido até 6 de abril no site da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve) (www.vestibular.cefetmg.br) da Instituição. Em Araxá, são 29 vagas para Engenharia de Automação Industrial e 21 vagas para Engenharia de Minas.



O processo visa preencher 81 vagas distribuídas entre os cursos de Engenharia de Automação Industrial (Araxá), Engenharia de Minas (Araxá), Engenharia de Computação (Leopoldina), Engenharia de Controle e Automação (Leopoldina) e Engenharia Elétrica (Nepomuceno). Todas as vagas desta seleção são de Ampla Concorrência.



Podem participar os candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente e que tenham participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) e obtido, no mínimo, 500 pontos na prova de Redação e, no mínimo, 450 em cada uma das demais provas.



As dúvidas podem ser encaminhadas à Copeve por e-mail ([email protected]), durante o período de inscrições. O prazo de respostas é de até três dias úteis. O resultado preliminar será publicado no dia 7 de abril e o resultado final, a partir das 20h, do dia 11 do mesmo mês.



Todas as informações sobre o Processo Seletivo de Vagas Residuais, como documentos necessários para o requerimento de inscrição; número de vagas em cada curso; critérios de classificação, eliminação e desempate estão disponíveis no edital, publicado no site da Copeve (www.vestibular.cefetmg.br).