Cefet Araxá recebe R$ 200 mil em emenda parlamentar para reforma da quadra poliesportiva

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet) – Unidade Araxá – recebeu o anúncio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil destinada à continuidade da reforma de sua quadra poliesportiva. O recurso foi viabilizado pelo deputado federal Mário Heringer, com apoio do presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, e do prefeito Robson Magela.

Durante visita ao Cefet nesta quarta-feira (19), o prefeito destacou que investimentos estruturais em espaços educacionais fortalecem diretamente a formação dos jovens e contribuem para o desenvolvimento de Araxá. Ele ressaltou a importância da cooperação entre diferentes esferas políticas para garantir avanços concretos na área da educação.

Robson também informou aos alunos que o deputado Mário Heringer deverá contribuir com novos recursos voltados ao transporte escolar dos estudantes do Cefet, atendendo a uma reivindicação antiga da comunidade acadêmica.

Ao anunciar a emenda, o deputado Mário Heringer reafirmou seu compromisso com a educação como eixo prioritário de transformação social. Em sua fala, destacou que o desenvolvimento de uma cidade e de um país passa necessariamente pela formação de seus cidadãos e destacou que investimentos na área educacional sempre terão seu apoio.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, o aporte de R$ 200 mil permitirá ao Cefet Araxá avançar na modernização da quadra poliesportiva, importante espaço utilizado tanto para práticas esportivas quanto para atividades pedagógicas e eventos da instituição. “O investimento contribui para ampliar a estrutura disponível aos estudantes e reforça o papel da educação como ferramenta estratégica para o futuro da cidade.”