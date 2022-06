CEFET-MG Araxá está com inscrições abertas para vagas remanescentes na Graduação

Interessados em ingressar nos cursos de Graduação do CEFET-MG têm nova oportunidade de 7 a 20 de junho, quando estarão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas pelas modalidades de reopção de curso e reingresso (Edital nº 123/22), transferência e obtenção de novo título (Edital nº 124/22).

As oportunidades são para os campi de Araxá, Belo Horizonte, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha. Os candidatos devem submeter os documentos solicitados em cada modalidade no site www.processoseletivo.cefetmg.br, da Coordenação de Processos Seletivos (Copeve).

Os resultados preliminares da homologação das inscrições serão divulgados no dia 23 de junho, já o resultado final será divulgado no dia 14 de julho. Todas as informações, incluindo quadro de vagas e documentação necessária para inscrição, estão disponíveis nos editais publicados no site www.processoseletivo.cefetmg.br.

Saiba mais

Conheça as modalidades de ingresso com vagas disponíveis para o segundo semestre de 2022:

Reopção de curso: é a troca de curso dentro da Instituição permitida aos estudantes matriculados nos cursos de graduação do CEFET-MG, atendidos os critérios estabelecidos pelo Colegiado do curso pretendido, se houve, e observada a legislação pertinente;

Reingresso: refere-se à possibilidade de retomada de registro acadêmico e de estudos por parte do estudante de curso de graduação do CEFET-MG, cujo registro acadêmico foi cancelado;

Transferência: é destinada ao candidato que, oriundo de outra Instituição de Ensino Superior nacional, deseja concluir seu curso de graduação no CEFET-MG, atendidos os critérios estabelecidos pelo Colegiado do curso pretendido, se houver, e observada a legislação pertinente;

Obtenção de novo título: destina-se aos diplomados em curso superior que pretendam ingressar em um novo curso de graduação no CEFET-MG, mediante processo simplificado, atendidos os critérios estabelecidos pelo Colegiado do curso pretendido, se houver, e observada a legislação pertinente.