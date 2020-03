Cefet-MG campus Araxá está com vaga para professor temporário

Estão abertas até o dia 15, inscrições para selecionar um professor temporário de Química para atuar no campus Araxá. O concurso foi publicado na última quinta (4), no Diário Oficial da União.

De acordo com o Edital 31/2020, o candidato deve ter graduação em Química, com Especialização, Mestrado ou Doutorado. A seleção vai se dar por meio de Processo Seletivo Simplificado, constituindo-se de análise de currículo, prova escrita e/ou didática, seguida de entrevista, sendo todas as etapas de caráter eliminatório e classificatório.

No Edital 31/2020 estão todas as informações sobre o regime de trabalho, período de contratação e outras informações .