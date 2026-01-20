CEFET-MG oferta 1062 vagas de graduação pelo Sisu

O CEFET-MG está com as inscrições abertas, até o dia 23 de janeiro, para o preenchimento de vagas em seus cursos de graduação, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2026, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu/MEC). No âmbito interno, o processo seletivo é conduzido pela Coordenação de Processos Seletivos (Copeve).

Ao todo, são 1.062 vagas ofertadas, das quais pelo menos, 50% destinadas ao acesso pelas modalidades do Sistema de Reserva de Vagas (SRV) e o restante destinado à Ampla Concorrência (AC). As vagas são para os campi das cidades de Araxá, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha.

A seleção dos candidatos será efetuada, exclusivamente, com base nas notas dos candidatos obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) edições 2023, 2024 e/ou 2025, conforme as regras do Sisu 2026.

O Sisu é uma ação do Governo Federal, desenvolvida pelo Ministério da Educação (Mec) que tem como objetivo democratizar o acesso a Instituições Públicas de Educação Superior (IES) de todo o país.

O resultado da análise dos documentos de matrícula (on-line) da Chamada Regular será divulgado no dia 11 de fevereiro, após as 20h.

Mais informações em https://www.copeve.cefetmg.br/

“Coordenação de Jornalismo e Conteúdo”