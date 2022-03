Cemig lança concurso com 250 vagas para eletricista de redes de distribuição

A Cemig abre, a partir do próximo mês, as inscrições para o cargo de Eletricista de Redes da Distribuição I. As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 20/4 e 19/5, exclusivamente por meio da internet, pelo endereço www.fumarc.com.br e na forma descrita no edital do Concurso Público 01/2022.

No total, serão oferecidas 250 vagas para eletricistas, distribuídas por nove regiões de Minas Gerais, de acordo com os municípios divulgados no edital. A remuneração mensal inicial para o cargo é de R$ 3.803,27, considerando salário-base e adicional de periculosidade.

Os requisitos necessários para o cargo são: ter o ensino fundamental completo; CNH (categoria mínima B); experiência mínima de seis meses em atividades de construção, manutenção ou operação de redes de distribuição ou transmissão de energia; curso básico em Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade, conforme NR 10; curso complementar em Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas Proximidades, conforme NR 10; e treinamento sobre Trabalho em Altura, conforme NR 35.

Concurso

É importante que os candidatos leiam atentamente o edital se certifiquem de que cumprem todos os requisitos exigidos para a inscrição. O concurso terá as seguintes etapas: prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório; avaliação pré-admissional de saúde; Formação de integração e Prática de campo, sendo as últimas etapas eliminatórias.

Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, poderão fazer a sua inscrição e pedido de isenção de taxa de inscrição, bem como consulta de resultados e impressão do cartão de informação, por meio de computador e impressora disponibilizados no prédio da Fumarc, na Avenida Francisco Sales, nº 540, bairro Floresta – Belo Horizonte/MG.

A data prevista para a prova objetiva é 12/6/2022, a ser realizada em Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha.

O edital na íntegra pode ser acessado no site www.cemig.com.br/carreiras/.