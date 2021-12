Cemig realiza obras para ampliação da subestação Araxá 2

A Cemig está aumentando a oferta de energia para os clientes de Araxá e região por meio da ampliação da subestação (SE) Araxá 2, localizada às margens da rodovia MG-428. As obras estão em fase adiantada e têm previsão de conclusão até janeiro de 2022. Além de atender a fábrica da Serya Alimentos, que processa batatas no município de Araxá, a ampliação da SE vai beneficiar os atuais e novos clientes da região.

A obra recebe investimentos de R$ 2,5 milhões e está alinhada às diretrizes da Cemig e do Governo de Minas em levar desenvolvimento para a região e qualidade de vida às pessoas por meio da disponibilização de energia contínua e segura.

Entre as benfeitorias que estão sendo realizadas na subestação Araxá 2, destaque para o novo trecho da rede elétrica com circuito exclusivo para atender a Serya Alimentos, instalação de banco de capacitores no circuito de 138 kV e construção da casa de controle da instalação, além da realização de outras melhorias necessárias à operação da SE, dentro dos melhores padrões de segurança e tecnologia.



Subestações

A região do Alto Paranaíba recebeu outros investimentos da Cemig para ampliar a oferta de energia. Duas novas subestações foram construídas na região este ano. A SE Varjão de Minas foi concluída neste mês e a SE Serra do Salitre foi entregue no primeiro semestre. A subestação Lagoa Grande está em fase adiantada de construção e tem previsão de conclusão no início de 2022. Além disso, diversas linhas de distribuição foram construídas para conectar essas subestações ao sistema elétrico, conferindo mais segurança em caso de necessidade operativa.



Programa Mais Energia garante investimentos em todo o estado

Desta forma, o Governo de Minas, por meio da Cemig, está garantindo a ampliação do fornecimento de energia para novas cargas e melhorando a confiabilidade do sistema elétrico para a população, possibilitando a geração de emprego e renda em todas as regiões do Estado. Serão investidos, por meio do Programa Mais Energia, R$ 5 bilhões na construção das novas instalações e linhas de alta tensão para conectá-las à rede de distribuição, além de obras de reforços nas redes de média tensão na área de concessão da empresa. Essa ação integra o maior plano de investimentos da história da Cemig, que prevê R$ 22,5 bilhões investidos nos próximos anos.