Cemig reforça ações para evitar acidentes da população com a rede elétrica

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) realiza constantemente ações de conscientização com a população, principalmente com profissionais da construção civil, para alertar sobre os riscos em atividades próximas à rede elétrica além de outros inerentes às suas atividades. Recentemente, a empresa lançou um projeto pioneiro por meio da sua universidade corporativa, a UniverCemig: um treinamento a distância sobre o uso seguro da energia, totalmente gratuito e disponível para toda a população acima de 10 anos de idade. As inscrições podem ser feitas no site da UniverCemig, no campo “Uso seguro da energia”.

Apesar do alerta da Cemig, nesse mês, foi registrado um acidente fatal com a população em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Assim, a empresa reforça os cuidados básicos na hora de trabalhar em obras civis próximas aos circuitos de energia, destacando principalmente a observação da distância em relação à rede elétrica antes de iniciar serviços de construção, reforma ou pintura de edificações.

De acordo com o engenheiro de segurança Luciano Antônio Ferraz, da Cemig, os profissionais e os donos das propriedades devem ser atentar para a distância mínima de segurança, que é de 1,5 metro da construção para a rede elétrica.

“É preciso ter muito cuidado, porque, na rede de média tensão, não precisa encostar, a uma distância menor que meio metro, a vítima já pode sofrer um choque de grande voltagem, podendo provocar queimaduras graves e até mesmo a morte”, alerta.

Ainda segundo Luciano Ferraz, os pintores que utilizam cabos de rolo de pintura feitos de materiais condutores de eletricidade (como alumínio e outros), e os operadores motoristas de retroescavadeiras, guindastes e caminhões também devem prestar muita atenção para que, ao levantar suas ferramentas de trabalho, não encostem na rede.

Em caso de acidente com a rede elétrica, as solicitações de atendimento podem ser feitas pelo Fale com a Cemig, no telefone 116. A central de atendimento funciona 24 horas, e a ligação é gratuita. A população também pode acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190). A ligação também é gratuita.