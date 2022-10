Centro administrativo do Sicredi é o prédio mais sustentável do Brasil

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, recebeu a recertificação LEED para seu Centro Administrativo Sicredi (CAS), localizado em Porto Alegre. Após um ano de avaliação, a estrutura teve nota final de 88 pontos, conquistando o primeiro lugar entre 12 prédios certificados no Brasil em 2022. O CAS e o único com certificação no Rio Grande do Sul na categoria “LEED – operação e manutenção de prédios já existentes”. A LEED – Leadership in Energy and Environmental Design (Liderança em Energia e Design Ambiental em tradução livre), é uma certificação internacional para construções sustentáveis.

O CAS ocupa uma área de 28,6 mil metros quadrados, sendo mais de 8,7 mil deles de área verde, que privilegiam espécies nativas. Mais de três mil colaboradores do Sicredi estão alocados na sede, sendo que, em função do trabalho híbrido, cerca de 650 circulam diariamente.

Conquistada pela primeira vez em 2016, a certificação LEED tem validade de cinco anos e incentiva práticas sustentáveis nas edificações, avaliando os seguintes aspectos: Processo Integrado, Localização e Transporte, Lotes Sustentáveis, Eficiência da Água, Energia e Atmosfera, Materiais e Recursos, Qualidade Interna dos Ambientes, Inovação e Prioridades Regionais.

“Trabalhamos com o propósito de impactar positivamente o meio ambiente e a vida de todos ao redor, sejam colaboradores, associados ou parceiros. A recertificação LEED veio para comprovar que estamos no caminho certo”, comenta Dino Soccol, gerente de Patrimônio e Serviços do Sicredi. “O CAS é novamente o prédio mais sustentável do Brasil e estamos cada vez mais ampliando essas iniciativas para as nossas cooperativas e centrais, buscando também inspirar outras empresas, pessoas e instituições a fazerem o mesmo”.

Entre as áreas avaliadas, o CAS se destacou com três cases: uso de energia renovável, eficiência no uso de água e central de resíduos. Em relação à energia, um dos diferenciais é promover a eficiência energética por meio da contratação no mercado livre de energia, garantindo o fornecimento de energia elétrica proveniente de fontes renováveis. Além disso, o bicicletário possui geradores fotovoltaicos, todas as lâmpadas são de LED e com sensores de presença nos ambientes de circulação geral. Outro diferencial é que durante a frenagem dos elevadores, um sistema regenerativo converte a energia mecânica em elétrica, reduzindo assim o consumo.

O Centro Administrativo também utiliza com sistemas de captação e de redução do consumo de água. Ferramentas como a irrigação automática com sensor de chuva, captação de água de condensação e estação para tratamento de esgoto são destaques que elevaram a nota na Certificação LEED.

O CAS também trabalha com a gestão de resíduos sólidos. A Central de Resíduos é responsável por incentivar e monitorar práticas de não-geração, redução, reutilização e reciclagem. O trabalho realizado para a certificação LEED no CAS se conecta com iniciativas como o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa produzido anualmente pelo Sicredi a fim de mensurar suas emissões e criar estratégias de redução e neutralização do impacto ambiental.

Outras práticas sustentáveis

Outras iniciativas como trabalho de paisagismo com presença de plantas frutíferas e horta comunitária contribuem com o meio ambiente. Em função da área verde, circulam pelo CAS pequenos animais como gambás silvestres e diversas aves como pica-pau, beija-flor, joão-de-barro, entre outros. Para estimular a polinização, foi instalada uma caixa de abelhas sem ferrão, que se beneficiam de plantas floríferas. O café disponibilizado é orgânico, assim como são usados produtos de limpeza sem cheiro. O nível de CO2 nos ambientes é monitorado em tempo real, buscando colaborar com o bem-estar das pessoas.