Sicredi contará com mais de 250 pontos de atendimento em MG em 2024

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 7,5 milhões de associados no Brasil e presente nos 26 estados e no Distrito Federal, projeta ampliar a presença física em Minas Gerais em 2024. Conforme expectativa da instituição, mais de 70 novas agências deverão ser inauguradas até o final do ano, totalizando mais de 250 pontos. Além da rede física, o Sicredi também prevê o fortalecimento da atuação digital ao longo deste ano.

Com relação a 2023, a instituição chegou ao fim do ano com 177 agências em 156 cidades mineiras, o que representa aumento superior a 50% em relação ao ano anterior. “Como valorizamos a proximidade com o associado nas regiões onde estamos presentes, a possibilidade de aumentarmos nossa presença física demonstra o interesse genuíno do Sicredi com o desenvolvimento local e a oportunidade de oferecer soluções financeiras alinhadas às diferentes realidades no campo e nas cidades”, comenta o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Em nível nacional, o Sicredi registrou, em 2023, crescimento do número de pontos de atendimento, passando de mais de 2,4 mil, ao final de 2022, para mais de 2,6 mil. Outro indicador positivo foi o aumento da presença da instituição entre os municípios brasileiros, passando de mais de 1,7 mil, para 1,9 mil.