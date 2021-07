Centro de Desenvolvimento Ambiental da CBMM recebe nova integrante

A equipe do Centro de Desenvolvimento Ambiental (CDA) da CBMM recebeu na última semana uma nova integrante para o projeto de conservação de espécies do Cerrado. Uma fêmea de lobo-guará foi resgatada após um acidente e agora fará parte da alcateia que já conta com outros 6 membros.

A loba foi atropelada na BR-381 e, após um intenso tratamento, realizado em uma clínica em Belo Horizonte, foi levada para Araxá, onde continuará seu processo de reabilitação. Após conclusão da recuperação, a loba será integrada na alcateia e contará com cuidados constantes, já que não poderá ser reinserida na natureza.

Localizado na planta industrial da CBMM em Araxá, o CDA é um centro de referência para cuidados especiais com lobos-guará e outros animais ameaçados de extinção. No começo do ano, o criadouro científico também recebeu outros animais resgatados. Foram dois lobos-guarás e um tamanduá bandeira com limitações físicas, decorrentes violência e atropelamento. Eles já passaram pelo mesmo processo de tratamento e, atualmente, estão reunidos em casais para que possam se reproduzir.

Os projetos desenvolvidos pela CBMM buscam a preservação de espécies do Cerrado, fortalecendo e conservando o bioma onde a companhia está inserida. Esse compromisso também é compartilhado pelos colaboradores da empresa e suas famílias. Eles poderão, por exemplo, participar da escolha do nome da nova integrante do CDA. A escolha do nome da loba acontecerá por meio de uma enquete, envolvendo os colaboradores e seus filhos.

“Sempre buscamos a sustentabilidade de nossas atividades e mais do que simplesmente diminuir o impacto causado no meio ambiente, queremos deixar um legado de preservação, de recuperação da fauna e flora do cerrado. Queremos, cada vez mais, engajar nossos colaboradores, suas famílias e nossa comunidade nesse trabalho tão relevante para todos”, afirma Thiago Amaral, Gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico da CBMM.

O CDA recebe espécimes resgatadas em diversos locais do estado de Minas Gerais. É importante ressaltar que a CBMM não realiza esses resgates, apenas abriga, cuida e garante o bem-estar desses animais após recebê-los dos órgãos responsáveis. “Temos uma autorização especial do IBAMA, que permite que tratemos e preservemos essas espécies nativas da região, entretanto não podemos fazer o resgate ou a captura destes animais”, esclarece Thiago.

A CBMM também não recebe animais por meio de pedidos da comunidade. Todo o processo deve ser intermediado pelos órgãos responsáveis. Caso animais silvestres sejam encontrados em situação de risco ou na zona urbana, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental da região devem ser contatados para realização do resgate e encaminhamento às clínicas especializadas.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 40 países. A companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM apoia iniciativas que visam o desenvolvimento sustentável dos locais onde atua, buscando, através de ações afirmativas, a preservação ambiental e o cuidado com o meio ambiente.