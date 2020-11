Centro Julio Dário realiza campanha de combate à violência contra idosos

Com o incentivo do Conselho Municipal do Idoso, as ações buscam a conscientização de toda a comunidade sobre os diversos tipos de violência contra as pessoas da terceira idade.

A primeira etapa da campanha aborda o tema ABANDONO; que é caracterizado como um tipo de violência que se manifesta pela ausência ou omissão dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares na vida dele, isolando-o ou negando auxílio em suas necessidades.

O abandono é comumente perceptível dentro das próprias famílias quando há a negligência em integrar o idoso em eventos familiares e sociais, mantendo-o recluso em seu quarto ou em casas de apoio e até mesmo quando há total abandono de cuidados médicos, fisiológicos e emocionais, o que gera na pessoa idosa uma série de distúrbios como a depressão, ansiedade e, inclusive, complicações em seu quadro de saúde.

Dados anuais da Ouvidora Nacional de Direitos Humanos estima que cerca de 39% dos casos de violência para com os idosos se refere a negligência e/ou abandono, número seguido de perto pela violência psicológica (26%), abuso financeiro (20%) e violência física (15%), o que torna a campanha de fundamental importância para a garantia dos direitos deste público.

Alguns sinais de possível abandono de idosos são:

– Perda de peso, má nutrição e desidratação;

– Falta de condições de higiene no quarto ou em casa;

– Encontrar-se sujo ou sem banho;

– Roupa ou agasalhos inadequados para a estação do ano;

– Falta de condições de segurança e recursos da habitação;

– Idosos perdidos em locais públicos.

Apesar da atual rotina agitada e corrida, as pessoas devem ter essa preocupação com a saúde mental dos idosos, visitando-os quando possível e sempre seguindo os protocolos de saúde e prevenção da COVID-19. As visitas também podem ser compensadas por conversas pelo telefone e outros meios digitais. Faça sua parte!