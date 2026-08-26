Cerca de 7 mil alunos da rede municipal passarão por avaliação para acompanhamento do estado nutricional

Cerca de 7 mil alunos da rede municipal de Ensino Fundamental serão avaliados em uma ação do Programa Saúde na Escola (PSE) voltada ao acompanhamento do estado nutricional dos estudantes. A iniciativa será realizada nas 21 escolas de Ensino Fundamental de Araxá, a partir da segunda semana de setembro, por meio da aferição de peso e altura dos alunos.

Para organizar a ação, equipes responsáveis e representantes das escolas participaram de uma reunião de alinhamento, realizada nesta quarta-feira (26). Durante o encontro, foram definidos o cronograma, o fluxo das avaliações e as responsabilidades de cada equipe envolvida.

Também foram discutidas a organização dos estudantes durante os atendimentos, a definição dos espaços que serão utilizados e a preparação das unidades para receber os profissionais. O planejamento busca garantir agilidade e o bom andamento do trabalho em todas as escolas.

Com os dados de peso e altura, será possível identificar o estado nutricional dos estudantes e ampliar o acompanhamento realizado no ambiente escolar. A iniciativa integra as ações do PSE, que articula as áreas de Saúde e Educação na promoção da saúde e na prevenção de possíveis agravos entre crianças e adolescentes.