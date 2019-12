Cerimônia de encerramento dos Jogos Dominicanos é nesta terça (3)

Pouco mais de um mês de partidas. 2000 alunos participando. Nove escolas envolvidas. 78 jogos em quadras, dezenas de braçadas nas piscinas, de jogadas no xadrez, de passadas no atletismo. Os Jogos Dominicanos Anastasianos terminaram neste sábado (30) com avaliação extremamente positiva. “Foi um sucesso. Conseguimos, de fato, integrar todos os envolvidos e mostrar pra eles a força transformadora do esporte”, ressalta Danilo Hélio Borges, professor de Educação Física do CSD.

Na próxima terça-feira (3) será realizada a cerimônia de encerramento do evento. A solenidade é no Colégio São Domingos a partir de 19h, momento em que os atletas receberão as medalhas. Parte dos homenageados garantiu presença na cerimônia de encerramento neste sábado (30), quando foram realizados os últimos jogos desta edição.

As disputas foram muito acirradas. Na final do handebol masculino, por exemplo, o placar ficou em 19×18. “Só tem jogo como este porque a gente corre atrás e trabalha. A gente trabalha valores, princípios, tenta ensinar não só fundamento técnico, mas o valor humano de trabalhar em conjunto”, diz Cláudio Luiz Neves Junior, professor de Educação Física da Escola Estadual Maria de Magalhães.

Ao longo do dia 23 partidas foram disputadas nas três quadras da escola. Analu Trindade Penha fez parte da equipe que venceu no handebol feminino. “Foi muita superação. Vencemos de virada, foi muito bom”, comemora.

Mais uma vez os JDA tiveram grande participação das torcidas e dos professores de educação física. “Mesmo nas derrotas a gente tem que tirar lições. O esporte é o elo de ligação para o crescimento desses meninos”, ressalta Danilo Cunha Moura, professor da Escola Estadual Dom José Gaspar.

Diante do sucesso da edição de 2019, a organização dos JDA pretende que o evento permaneça no calendário de 2020. “A intenção é manter. Vamos fazer uma avaliação agora, mas nossa vontade é manter e até ampliar os jogos, fazer crescer. Estamos com esperança de que vamos conseguir” finaliza Danilo Hélio Borges.

As competições

Os Jogos Dominicanos reuniram este ano 2.000 estudantes. A competição, que começou no fim de outubro, envolveu nove escolas públicas e particulares da cidade.

Os alunos participaram de disputas em quatro modalidades de esportes coletivos (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e também em esportes individuais (natação – crawl, borboleta, peito, costas e revezamento – 5 raias; atletismo – corridas de velocidade e revezamento e xadrez).