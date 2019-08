Chácara Dona Adélia e Fazenda Máfia são os finalistas do Ruralão 2019

A decisão dos classificados da competição promovida pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Esportes, ocorreu neste domingo, 4 de agosto, durante a realização das partidas de volta das semifinais. Com cerca de 1500 pessoas no Estádio Municipal Fausto Alvim, o Campeonato Ruralão 2019 terá na final Chácara Dona Adélia e Fazenda Máfia.

Desde 2015, quando o Ruralão voltou a ser realizado pela Administração Municipal, o campeonato tem sempre a Fazenda Máfia na final e como campeã. Detentora de sete títulos, a equipe do uniforme preto e amarelo vai enfrentar o Chácara Dona Adélia, que já levantou o caneco do campeonato por três vezes.

Nos jogos de volta das semifinais, o Chácara Dona Adélia eliminou a Fazenda Estrela Azul com vitória de 3 a 1. Como na ida foi 1 a 1, o vencedor do segundo jogo iria ser o classificado. Arthur, duas vezes, e Welington Grilo garantiram a classificação do Dona Adélia às finais. O gol da Fazenda Estrela Azul foi assinalado por Endryl. No outro jogo semifinal, Fazenda Máfia e Curva de Rio ficaram no 1 a 1. Como a Máfia venceu por 1 a 0 na ida e poderia empatar para ser finalista, Paulo Henrique (Fazenda Máfia) e Anísio Jr (Curva de Rio) fizeram os gols do jogo que confirmou a Máfia na final. A decisão será disputada nos dias 18 e 25 de agosto em duelos programados para o Estádio Fausto Alvim. Curva de Rio e Fazenda Estrela Azul fazem a disputa pelo terceiro lugar daqui há três finais de semana na preliminar do jogo de volta da final do Ruralão.