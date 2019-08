Colégio Sesc Araxá divulga cronograma de inscrições para 2020

No próximo dia 2 de setembro, o Colégio Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha) divulga o edital para o ano letivo 2020. No primeiro momento, poderão se inscrever apenas os candidatos que atendam ao perfil do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), que beneficia com bolsas integrais candidatos com renda mensal bruta de até três salários mínimos.

Ao todo são 99 vagas gratuitas, distribuídas entre as unidades Araxá e Governador Valadares (Ensino Fundamental I), e Contagem e Montes Claros (Educação Infantil).

Estas vagas são preenchidas por meio de análise documental e socioeconômica, seguida de sorteio. O edital estará disponível, a partir de segunda-feira (02/09), neste link ou na secretaria do colégio.

Confira abaixo o cronograma de inscrições:

2 de setembro a 4 de outubro

Pré-inscrição (entrega da documentação solicitada no edital) em uma das quatro unidades do Colégio Sesc.

2 de setembro a 8 de outubro

Análise documental e socioeconômica

21 de outubro

Convocação dos candidatos aprovados na análise documental e socioeconômica, e na atividade avaliativa.

22 a 29 de outubro

Inscrições

30 e 31 de outubro

Recursos

7 de novembro

Resposta dos recursos

9 de novembro

Sorteio das vagas

13 de novembro

Resultado final

14 a 22 de novembro

Matrículas

Fevereiro de 2020

Início das aulas

*O processo seletivo para as vagas pagantes será anunciado em breve.

SERVIÇO

Inscrições Colégio Sesc Araxá – ano letivo 2020 (vagas gratuitas)

Data: conforme cronograma acima

Horário: de acordo com a unidade

Local: Colégio Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha)

Informações para o público: (34) 3201-8119