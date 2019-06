Colégio Sesc Araxá recebe moção da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Araxá concedeu ao Colégio Sesc do município e à diretoria da instituição uma ‘moção de congratulações e reconhecimento’ pelo uso de ferramentas tecnológicas como estímulo ao ensino. A proposição é do vereador Fabiano Santos Cunha. No documento os parlamentares defendem que “o destaque obtido pelo Colégio na Rádio do Ministério da Educação (MEC) o tornam referência em todo o país”.

A moção é extensiva a todas as equipes envolvidas no projeto. “É sabido que a união faz a força, que a união faz acontecer e, por este motivo, cumprimentamos também todos os servidores que trabalham para que o Colégio Sesc se consolide, atualmente, como destaque em Minas Gerais”, diz outro trecho do documento.

No dia 10 de abril deste ano a Rádio do MEC, órgão máximo da área, veiculou uma reportagem em que reconhece os ganhos obtidos por meio do uso de ferramentas tecnológicas pelos Colégios Sesc, mais especificamente em Araxá.

Por meio da notícia, voltada especificamente para o trabalho desenvolvido pela instituição, a assessoria de comunicação da pasta destacou o sucesso na utilização de novas práticas de ensino.

Na matéria, o professor de robótica Júlio César Alves e a diretora pedagógica Beatriz Corgozinho são os porta-vozes que posicionam as diretrizes do Sesc para a área. Um amplo trabalho, com muitos resultados e que vem trazendo uma contribuição imensa ao conjunto da sociedade.

Beatriz reforça que os livros, cadernos e lápis estão ganhando, cada vez mais, aliados no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes. Internet, tablets, computadores e até lousa mágica são ferramentas constantes nas salas de aula e provam que a tecnologia tem se tornado fundamental para estabelecer uma metodologia que converse com a geração Alpha – nascidos depois de 2010. Ouça a reportagem produzida pelo MEC aqui.

O Colégio Sesc Araxá possui um grande público em vulnerabilidade social – integrantes do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Apesar de alguns conhecerem as ferramentas, muitos não têm acesso a elas. Inserir tecnologia no ensino regular é prepará-las para um mercado de trabalho competitivo e que apresentará profissões que ainda nem existem.

Colégio Sesc

A proposta pedagógica dos Colégios Sesc tem foco na formação integral dos alunos, buscando desenvolver competências que os possibilitem exercer a cidadania e a responsabilidade social. Aulas de música, língua inglesa e robótica também fazem parte da proposta elaborada para os alunos do Ensino Fundamental. A intenção é ser a melhor opção para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo na educação de seus dependentes.

O estudante do Colégio Sesc recebe um kit escolar composto por material didático, uniforme e alimentação. Tudo para que seus esforços estejam concentrados em sua formação.