Com 67 suicídios nos últimos anos em Araxá, Raphael Rios propõe legislação para prevenir novos casos

Vereador Raphael Rios apresentou Projeto de Lei que institui o dia 10 de setembro como o “Dia de Combate e Prevenção ao Suicídio” no Calendário Oficial de Araxá, e o mês de setembro como “Setembro Amarelo”, destinado a prevenção e esclarecimentos ao tema. No uso da tribuna na Reunião Ordinária desta quarta-feira (5), o vereador destacou que o objetivo desta lei é disseminar coletivamente ações que evitem o suicídio com intervenções, apoiadas por meio de políticas públicas, possibilitando a busca pela defesa da vida.

O vereador recebeu recentemente mães que perderam seus filhos por suicídio e solicitaram apoio para que essa causa seja amplamente trabalhada no município.

Nos últimos seis anos e meio em Araxá, foram 67 mortes ocorridas por suicídio, segundo o Instituto Médico Legal (IML), causando imenso impacto nas famílias e pessoas próximas que acabam sofrendo pelo efeito propagador desta causa.

Um problema de saúde pública que vive atualmente a situação do tabu. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da Aids e da maioria dos tipos de câncer. Tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas.

A esperança é o fato de que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nove em cada 10 casos poderiam ser prevenidos.

“Dedicando o dia 10 de setembro, assim como este mês inteiro por meio do Setembro Amarelo, diversas ações vão efetivamente contribuir para que este mal, que é maior do que o número de homicídios, seja reduzido no nosso município”, relata o vereador.

Apoio à Coleta Seletiva de Lixo

Raphael Rios também destacou importantes reuniões com segmentos sobre a coleta seletiva, bandeira que o vereador vem defendendo para que Araxá seja novamente referência, principalmente na dignidade de catadores que hoje trabalham em condições sub-humanas. Raphael recebeu apoio do grupo de estudo da Paróquia de São Domingos, coordenada pela Irmã Rejane, e da Acia Jovem.

Fórum Comunitário – Conselho Tutelar e políticas públicas para a criança e o adolescente

Raphael também apresentou requerimento para realização de Fórum Comunitário, com apresentação do trabalho promovido pelo Conselho Tutelar e debate sobre a criação de políticas públicas para a criança e o adolescente.

Em sua justificativa, destacou que no próximo dia 13 de julho o Estatuto da Criança e do Adolescente comemora 27 anos de criação. O Conselho Tutelar foi criado para que se garanta o cumprimento dos direitos assegurados na Constituição Federal, atuando na violação de direitos por ação ou omissão da sociedade e do Estado, falta, omissão ou abuso dos pais, ou em razão da conduta da própria criança/adolescente.

“No âmbito municipal, apontamos como alguns desafios. A valorização do conselheiro tutelar, o qual trabalha 24h por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias no ano, zelando pelo cumprimento da Lei de Proteção Integral, rediscutindo os vencimentos defasados dos membros do conselho”, relatou.

O vereador acrescentou ainda que em 2016 foram 1.645 atendimentos, subdivididos em orientações (618), acompanhamentos (656) e notificações (371). Já em 2017, os números parciais já demonstram 954 atendimentos, subdivididos em 320 orientações, 436 acompanhamentos e 208 notificações.

“Um trabalho que precisa ser conhecido, reconhecido e aperfeiçoado com o auxílio das entidades e autoridades envolvidas diretamente na causa”, concluiu.

Apoio ao Xadrez

– Indicação à Secretaria Municipal de Educação para que professores da rede municipal recebam capacitação para ministrar aulas de xadrez, e que esse esporte seja estendido aos alunos do 7° ao 9° ano do ensino fundamental.

– Indicação à Secretaria Municipal de Esportes para que seja criado um calendário esportivo, sob coordenação da pasta, para um Circuito Municipal de Xadrez, aberto a toda comunidade.

Moções

– Moção de Congratulação e Reconhecimento ao coordenador da 9° Copa Rio Branco de Futsal Infantil, Ernani Montandon, pelo brilhante trabalho desempenhado a centenas de crianças de Araxá.

– Moção de Congratulação e Reconhecimento à fisiculturista Rosiane Cândido dos Santos, pela conquista do 1° lugar na categoria Miss Bikini Fitness (IFBB Minas), no último dia 1° de julho, em Belo Horizonte.