Com 80% da população com vacinação completa, Araxá dispensa uso de máscaras ao ar livre e libera eventos com apresentação de protocolo

A Prefeitura de Araxá anunciou a flexibilização do uso de máscara em áreas abertas e a liberação de shows, eventos e apresentações musicais. O novo Decreto Municipal de Enfrentamento à Covid-19 foi publicado nesta segunda-feira (7).

A medida foi tomada com base no avanço da vacinação no município e dados epidemiológicos. Cerca de 80% da população araxaense está com o esquema de vacinação completo (quantidade de pessoas que receberam 2ª dose ou dose única). O uso da máscara continua obrigatório em ambientes fechados e no transporte público.

O Decreto Municipal autoriza a realização de teatros, shows, espetáculos e eventos em geral, observada a capacidade autorizada pelo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), desde que o estabelecimento apresente com antecedência o Protocolo de Biossegurança para ser aprovado pela Vigilância Sanitária. Cultos religiosos também poderão funcionar normalmente.

Os restaurantes, bares, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, hamburguerias e similares, inclusive aqueles localizados nas praças de alimentação de shoppings, galerias, pátios e correlatos, poderão funcionar diariamente em horário normal, permitindo o consumo de alimentos e bebida no local. Os empreendimentos deverão adotar protocolo de biossegurança (desinfecção, higiene e limpeza) em todas as superfícies e equipamentos utilizados.

Confira o decreto na íntegra no link ( https://bit.ly/3tAKVsB ).