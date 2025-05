Com 97,1% de taxa de escolarização, Araxá é mais uma vez referência em educação no país

Araxá está entre os municípios brasileiros com melhor desempenho na alfabetização. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade registra uma taxa de escolarização de 97,1%, superando a média nacional. No ranking nacional de superação do analfabetismo, Araxá ocupa a 367ª posição entre os 5.570 municípios do país.

Com uma população estimada em 111.691 habitantes, o município conta com 90.572 pessoas com 15 anos ou mais. Desse total, apenas 2.905 são consideradas não alfabetizadas, o que representa uma taxa de analfabetismo de apenas 3,2%. O índice é inferior ao cenário nacional, onde mais de 11,4 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais ainda não são alfabetizados.

A análise do perfil etário da população não alfabetizada em Araxá revela uma concentração maior entre os idosos. Pessoas com 65 anos ou mais representam 15,3% desse grupo. Nas faixas etárias mais jovens, como a de 15 a 19 anos, o índice cai para apenas 1,1%, o que demonstra o avanço no acesso à alfabetização.

A rede municipal de ensino tem desempenhado um papel fundamental nesse processo, por meio da oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Atualmente, cerca de 500 estudantes estão matriculados na EJA, com aulas oferecidas na Escola Municipal Leonilda Montandon – CAIC e no Centro de Estudos Supletivos. O município também mantém três unidades descentralizadas de atendimento: E.M. Agar de Afonseca e Silva (Pão de Açúcar IV), E.M. Alice Moura (Vila Silvéria) e E.M. Romália Porfírio Botelho (Max Neumann), que atendem desde a alfabetização de adultos até o ensino médio.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destacou que o município aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização da EJA, iniciativa do governo federal voltada à erradicação do analfabetismo entre jovens, adultos e idosos. “É muito importante que Araxá seja reconhecida como referência. Esses dados positivos demonstram o compromisso da administração com uma educação inclusiva e de qualidade, e isso reforça o nosso trabalho para garantir que todos tenham acesso à educação, independentemente da idade. Estamos avançando na direção certa”, afirma.