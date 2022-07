Com baixo estoque de CoronaVac na Macrorregião, Prefeitura de Araxá prioriza, nesta terça, vacinação para crianças imunossuprimidas de 4 anos

A Secretaria Municipal de Saúde prioriza, nesta terça-feira (26), a aplicação em crianças imunossuprimidas de 4 anos na Unileste, das 8h às 16h. Essa priorização atende recomendação da Superintendência Regional de Saúde, sediada em Uberaba, devido à falta da vacina da CoronaVac, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada em crianças de 3 a 5 anos, em todo país.

O cronograma para vacinação para crianças de 5 a 11 anos continua sem alterações, com a aplicação da Pfizer Pediátrica e doses disponíveis da CoronaVac.

No ato da vacinação deve ser apresentado documento original que tenha o número do CPF e o Cartão de Vacina. A criança deve estar acompanhada por um responsável. O termo de autorização para vacinação contra a covid-19 em crianças que estejam acompanhadas por terceiros (sem os pais) pode ser acessado para impressão através do link: ( https://araxavacina.com.br/termo-de-autorizacao-de-acompanhante-vacinacao-infantil-contra-a-covid.pdf ).

Demais etapas da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 podem ser acompanhadas no site ( www.araxavacina.com.br ).