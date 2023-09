Com parceria da Prefeitura de Araxá, 20º MotoFest acontece de sexta a domingo, no Barreiro

Um evento para os amantes das duas rodas e apaixonados pelo rock and roll. O 20º 100 Destino MotoFest acontece de hoje (1º) a domingo (3), no Lago Norte da Estância Hidromineral do Barreiro. O evento conta com parceria financeira e logística da Prefeitura de Araxá.

A programação da festa conta com várias atrações musicais e praça de alimentação. A arrecadação da entrada será destinada para entidades filantrópicas da cidade.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva, afirma que o MotoFest une lazer e solidariedade. “O MotoFest já faz parte do nosso calendário de eventos, é um evento que as pessoas gostam muito, e que reúne diversas atrações para toda a população”, ressalta.

O prefeito Robson Magela destaca que o MotoFest é mais um grande evento que fomenta o turismo e a economia do Município. “Fico muito feliz com mais uma edição do MotoFest, este ano chegando à sua 20ª edição. Um evento que une pessoas de Araxá e região e com certeza mais uma vez será um sucesso”, reforça.