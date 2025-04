Com redação em braile, estudante com deficiência visual recebe Menção Honrosa no concurso de redação da CIMTB

Quando Miguel Batista ouviu falar sobre o concurso de redação da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB), soube imediatamente que queria participar. Mas havia um desafio: como aluno com deficiência visual, ele precisaria de apoio para transformar suas ideias em palavras no papel. Com a ajuda da professora regente Márcia Ferreira Hordones e da professora de apoio, Marilda Procópio, Miguel não só conseguiu escrever sua redação, como também recebeu a Menção Honrosa na premiação realizada no último domingo (30).

Estudante da Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães, Miguel encontrou na professora de apoio o suporte necessário para dar vida ao seu texto. “No momento em que foi apresentado o tema da redação, ele ficou muito empolgado. Quando surgiram as ideias, ele foi me falando e eu as registrando no sistema braile”, conta a professora Marilda.

Com o tema “Bicicleta e Dengue”, a redação de Miguel destacou formas de utilizar a bicicleta em campanhas de conscientização contra a dengue, além de mencionar a pista de Araxá, onde é possível praticar manobras radicais e se divertir de maneira segura. “Eu queria muito participar do concurso, mas precisava de ajuda para escrever. Eu fui falando as frases e minha professora foi escrevendo para mim”, explicou Miguel.

O esforço foi recompensado. Ao receber sua Menção Honrosa, ele não escondeu a emoção. “Fiquei muito feliz e emocionado”, disse. Além disso, Miguel fez questão de levar sua redação em dois formatos: a versão escrita tradicional e a versão em braile, para reforçar a importância da acessibilidade na educação.

O concurso de redação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, realizada em parceria com a Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB) e a Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é estimular a criatividade dos alunos, ao mesmo tempo em que desperta o interesse pelo esporte e promove a conscientização sobre a saúde pública.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destacou a importância da história de Miguel como inspiração para a inclusão no ensino. “A premiação que o Miguel recebeu não foi apenas um reconhecimento, mas um símbolo de que a educação deve ser acessível para todos. Com criatividade, determinação e apoio, ele mostrou que o verdadeiro prêmio é nunca desistir de escrever a própria história. E ficamos felizes em poder oferecer todo esse suporte nas escolas da rede municipal”, afirma.