Começa hoje o período de inscrições para ingresso nos cursos do Ensino Técnico do Cefet em Araxá

Entre 15 e 30 de março, estão abertas, exclusivamente pela internet, as inscrições para o Processo Seletivo dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) do Cefet, com ingresso no ano letivo de 2021. A seleção ocorrerá em duas etapas: habilitação (por meio da avaliação do histórico escolar do Ensino Fundamental) e sorteio.



O processo seletivo por meio de provas, modelo anteriormente adotado, foi substituído este ano devido ao período de excepcionalidade estabelecido no Cefet, em decorrência da pandemia de Covid-19. São ofertadas 2.402 vagas, sendo 50% destinadas ao acesso por ampla concorrência e 50% ao acesso pelas modalidades do Sistema de Reserva de Vagas, que inclui como critérios estudo integral em escola pública, renda, cor-etnia e deficiência.



Após a leitura do edital, o candidato deve acessar a área de Inscrições do site www.vestibular.cefetmg.br e seguir as instruções para preenchimento do Questionário Socioeconômico; escolha por campus, curso, forma e modalidade; informação de notas do histórico escolar e impressão do boleto bancário.



As oportunidades são destinadas a dez cidades mineiras: Araxá, Belo Horizonte, Campo Belo, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha.



Isenção

O valor da taxa de inscrição é de R$20. É assegurada a isenção ao estudante que comprovar ter cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. O pedido deverá ser feito de 15 a 18 de março, conforme edital.