Comissão avalia periodicamente a qualidade nutricional da merenda escolar em Araxá

A avaliação da merenda escolar ofertada pelas creches e escolas municipais de Araxá é realizada durante todo o ano letivo. Uma comissão composta por técnicas e nutricionistas faz, periodicamente, visitas às instituições para averiguação da qualidade do preparo e armazenamento dos alimentos que chegam aos alunos, com o objetivo de oferecer uma refeição ainda mais saudável e segura.

Atualmente, sete profissionais, incluindo técnicas em nutrição e nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, têm contato direto com as merendeiras que preparam a refeição. A alimentação é elaborada seguindo uma cartilha padrão das escolas municipais que especifica a qualidade nutricional e a quantidade ideal para suprir as necessidades de todas as faixas etárias.

A secretária Zulma Moreira afirma que todo esse trabalho e cuidado mostra que a Prefeitura de Araxá está no caminho certo. “Os alunos recebem uma merenda com cardápio variado diariamente, contendo carne, verduras, frutas e legumes. Além disso, o cuidado das servidoras com os alimentos, desde o armazenamento até a refeição das crianças e a limpeza dos refeitórios, é enorme”, acrescenta.

A nutricionista Verônica Silva Oliveira comenta sobre a dedicação das profissionais da área para que as crianças recebam a merenda como merecem. “A atual equipe hoje se empenha para suprir todas as necessidades da merenda escolar. Nós, da equipe de nutrição, acompanhamos de perto todas as etapas da merenda escolar, desde a compra dos gêneros, a distribuição entre as escolas, a preparação até a hora da merenda”, diz.