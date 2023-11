Comunicado PMA: Transporte Público Urbano

A Secretaria Municipal de Segurança Pública comunica que, a pedido da empresa Vera Cruz Transportes, a partir do dia 1º de dezembro de 2023 haverá ajuste da Tarifa Pública do Transporte Coletivo Urbano, passando de R$ 3,00 para R$ 3,75. O ajuste se deve ao aumento do combustível diesel e demais custos operacionais.

Importante destacar que o Programa Eu Vou de Mobilidade Urbana, da Prefeitura de Araxá, permanece em vigência, sendo que estão mantidas as gratuidades da tarifa para estudantes, idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência e acompanhantes.

Mesmo com o ajuste, esclarecemos que o valor ajustado é menor do que a tarifa de R$ 4,00 que era cobrada em janeiro de 2021, no início da atual Gestão Municipal.