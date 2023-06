Concessão das Estradas da região de Araxá são apresentadas em Araxá

Na tarde da última sexta-feira (16), a Concessionária EPR Triângulo apresentou as etapas das obras de recuperação e revitalização das rodovias que estão inseridas no Lote 1 – Rodovias do Triângulo Mineiro.

Há três meses, a Concessionária assumiu as rodovias e com contrato de gestão por 30 anos. Inicialmente, as obras de revitalização da sinalização, limpezas e drenagens nas vias já começaram.

“Estamos, hoje, fazendo uma conversa e prestação das contas, dos trabalhos da Concessionária. São mais de R$ 5 bilhões de investimentos em mais de 620 quilômetros serão recuperados” informou o secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno Souza e reforçou que a Seinfra está cumprindo um papel determinado pelo governador Romeu Zema, que é para recuperar toda a malha rodoviária do Estado.

O deputado Bosco comemora os avanços na recuperação das estradas, “nós estamos caminhando para uma grande vitória. Iniciamos este trabalho há anos, enfrentamos muitas dificuldades na BR-452 de Araxá a Uberlândia, e infelizmente presenciamos muitos acidentes. Agora, o Estado fez essa parceria com o Governo Federal para a concessão e marca o início da solução para termos uma rodovia a altura que nós merecemos, e que beneficiará o escoamento da produção da região e o tráfego da população com mais segurança”, completou.

O diretor-presidente da EPR Triângulo, José Carlos Cassaniga, afirmou que existe uma relação de parceria com o governo do Estado muito significativa. O diretor também reforçou que ainda há muito trabalho a ser feito de maneira contínua e progressiva, para que todos que trafeguem pelas rodovias com segurança.

Participaram da reunião, prefeitos Robson Magela (Araxá), Baguá (Sacramento), Rafael Silva (Pedrinópolis), Maura (Tapira), Roberto Bergamasco (Perdizes) e Paulo Almeida (Campos Altos), o presidente da Câmara de Araxá, Bosco Junior e Gregório Pinheiro de Sacramento, vereadores, lideranças, representantes da Polícia Rodoviária Federal, da EPR Triângulo Mineiro e do O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).