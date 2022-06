Concurso de Causos do Grande Arraiá dará prêmios em dinheiro

Uma tradição do Grande Arraiá de Araxá, o Concurso de Prosas e Causos Caipiras está com inscrições abertas e contará com premiação em dinheiro para os três melhores contadores inscritos. “Esse concurso faz um resgate de uma das culturas mais típicas do interior mineiro e abre espaço para que a comunidade local participe efetivamente, destacando talentos e valorizando quem guarda a história das tradições juninas”, ressalta Elisa Baião Macêdo, presidente da Fundação Cultural Acia (Facia).

Para participar os interessados devem enviar à organização um vídeo de até dois minutos contando causos caipiras. O material deve ser anexado a um e-mail a ser enviado para [email protected] ; juntamente com informações de identificação como nome, cidade e telefone. É permitida a participação de duplas (desde que seja enviado apenas um vídeo) e os candidatos podem escolher se estarão caracterizados ou não.

Os vídeos recebidos serão avaliados por uma comissão, composta por formadores de opinião, organização e jurados da área artística. Os três candidatos que tiverem as melhores notas em critérios como interpretação, construção da história e criatividade receberão o prêmio de R$500 cada. “Os três classificados vão contar seus causos no palco do Grande Arraiá e poderão mostrar, assim, seu talento para toda a nossa comunidade”, ressalta Elisa.

O Grande Arraiá

O Grande Arraiá – Circuito Junino Araxá – está de volta cheio de novidades. O evento será realizado este ano no Estádio Municipal Fausto Alvim, nos dias 1º e 2 de julho. As atividades começam sempre às 19h e incluem, além de atrações musicais, exposições, concurso de causos e quadrilhas, as tradicionais comidas típicas, que serão oferecidas em barraquinhas coordenadas por entidades sociais do município.

O Grande Arraiá – Circuito Junino Araxá – é promovido pela Fundação Cultural Acia (Facia) e tem o patrocínio máster da CBMM, através da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Patrocínio: Zema. Apoio: Associação Comercial, Industrial de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (ACIA), Prefeitura Municipal de Araxá e TV Integração. Gestão: Vitral Bureau Cultural.

Serviço:

Grande Arraiá

Data: 1º e 2/07

Local: Estádio Fausto Alvim

Informações:

@grandearraiaaraxa

www.grandearraia.com.br