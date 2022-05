Concurso Internacional do Queijo tem inscrições prorrogadas até 18/5

Foram prorrogadas até 18/5 as inscrições para o Concurso Internacional do Queijo, que será realizado durante a ExpoQueijo Brasil 2022, em Araxá, no Alto Paranaíba. Com a nova data, os produtores ganham um prazo maior para inscreverem e enviarem produtos. A expectativa é a de superar o marco do ano passado, com mais de 800 produtos inscritos. Interessados em participar devem consultar o regulamento pelo site: www.expoqueijobrasil.com.br/concurso. O evento será entre os dias 2 e 5/6, no Tauá Grande Hotel Termas.

A ExpoQueijo Brasil 2022 – Araxá International Cheese Awards é uma realização da Bonare Eventos, com apoio do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e vinculadas, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), além de diversas outras instituições dos setores público e privado.

Concurso

O Concurso Internacional do Queijo premia alguns dos melhores produtos no mercado, a partir de avaliações feitas por um seleto grupo de jurados especialistas, de diversas partes do mundo. Os objetivos são agregar valor e dar visibilidade aos queijos com certificações nacionais e internacionais – estas últimas desde que legalmente aprovadas no Brasil -, pelos órgãos competentes de fiscalização e serviços de inspeção municipal, estadual, federal ou com o Selo Arte.

Regulamento

Para se inscrever no concurso, é necessário preencher um formulário eletrônico, disponível no site do evento. É imprescindível a apresentação de registro sanitário oficial, emitido pelas autoridades competentes.

O produtor pode concorrer em até três categorias, porém com apenas um queijo em cada uma delas. Os grupos são divididos por características dos produtos, como: tipo de leite, tratamento da coalhada, maturação e casca, entre outras.

A última etapa é o envio do queijo artesanal para o endereço indicado no site, com data-limite de 1/6, às 14h, caso a preferência seja por endereçamento postal, ou até o dia 2/6, às 16h, no Tauá Grande Hotel, em caso de opção pela entrega em mãos para a comissão organizadora.

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2022 – Araxá International Cheese Awards

Data: 2 a 5/6

Local: Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá – rua Águas do Araxá, s/n – Barreiro, Araxá (MG)

Regulamento e inscrições: www.expoqueijobrasil.com.br/concurso