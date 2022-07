Conferência aborda seis eixos temáticos voltadas para a saúde pública em Araxá

Araxá recebeu a 10ª Conferência Municipal de Saúde no último sábado (2), realizada durante os períodos da manhã e tarde, na Escola Municipal Delfim Moreira. O evento foi aberto à comunidade e abordou o tema “Construindo a Saúde de Araxá”.

A conferência, organizada pelo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, contou com palestras, mesas-redondas e votação de propostas.

Foram tratados seis eixos temáticos:

1 – Atenção Primária: Saúde multidisciplinar e fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs);

2 – Prevenção e Promoção em Saúde;

3 – Saúde Mental: os desafios pós pandemia;

4 – Atenção Secundária: meios diagnósticos e assistência farmacêutica;

5 – Urgência e Emergência;

6 – Direito à saúde e o financiamento do SUS: desafios e particularidades.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Juliana Gonçalves Machado e Silva, as propostas aprovadas vão ser apresentadas à Prefeitura de Araxá para serem executadas dentro do Plano Municipal de Saúde, sendo uma ponte entre as demandas da comunidade junto à Administração Municipal.