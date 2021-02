Confira a lista de aprovados para o Pequeno Jardineiro

A Prefeitura de Araxá divulgou, nesta sexta-feira (5), a lista dos 75 jovens selecionados para turma de 2021 do projeto Casa do Pequeno Jardineiro, coordenado pela Secretaria Municipal de Ação Social.

Este ano, as 481 de inscrições superaram as 360 de 2020, o que, para a secretária Cristiane Gonçalves Pereira, reflete o sucesso do projeto que é bem recebido pela comunidade.

“Esses jovens terão oportunidade de trabalhar não só a consciência ambiental, como também valores de cidadania. Além disso, é um programa que gera impacto social e proporciona renda para as famílias que são atendidas pelo projeto através de uma bolsa oferecida pela prefeitura”, enfatiza a secretária.

O prefeito Robson Magela, que visitou a Casa do Pequeno Jardineiro durante o período de entrevistas nesta semana, destaca os resultados que o programa proporciona aos alunos.

“Muitos jovens de hoje que passaram pelo Pequeno Jardineiro conquistaram vagas no mercado de trabalho. Alguns, inclusive, trabalham no programa. É a preparação para o futuro, tanto pelo lado profissional quanto pela consciência ambiental”, afirma o prefeito.

As matrículas serão realizadas na segunda-feira (8), em horário previamente agendado e, no mesmo dia, o projeto inicia suas atividades.

Confira a lista dos aprovados

1. Adrian Silva Borges

2. Adrian Versalis da Silva

3. Amanda da Silva Silveira

4. Ana Clara Aparecida de Assis

5. Ana Vitoria Damasceno Silva

6. Anthonny Kauã Campos da Silva

7. Antonio Caetano Rodrigues

8. Brenda Aparecida Silva Aguiar

9. Camila da Silva Gomes

10. Carlos Alexandre Sadin Gonçalves

11. Daiana Cristian da Silva

12. Daniele Lucia Lima Venâncio

13. Elen Aparecida da Cruz Verissimo

14. Emanoely Eduarda Ribeiro

15. Emilly Vitoria Silva Santos

16. Evelin Vilhalba torales

17. Everton Caixeta da Silva

18. Gabriel dos Santos de Souza

19. Gabriel Iuri Dias do Nascimento

20. Gabriela de Souza Valle Alves

21. Gabrielle Leticia Lima dos Santos

22. Geovanna Luiza Rita

23. Gizelle Victoria Almeida Caldeira

24. Glauciane Aparecida de Assis

25. Gustavo Filype da Silva Marques

26. Ingrid Vitoria Felix Ribeiro

27. Iury Kenedy de Souza Camargo

28. Iury Roger Honorato Pinheiro

29. Jamilli Vitoria Silva Miranda

30. Jederson Luiz Feliciano Figueiredo

31. Jeferson Fernando Ferreira dos Santos

32. Jenifer Fernanda Santos do Prado

33. João Paulo Martins Marques

34. Joilson Conceição Gomes Junior

35. Julia Jenifer da Silva Ferreira

36. Juliene Nathaly Silva

37. Kaio Germano Luis da Silva

38. Kaique Germano Andrade

39. Kaua Leoanardo Fernandes

40. Luan Matheus Martins de Oliveira

41. Lucas Cardoso Silva

42. Luis Felipe Marins Cândido

43. Luiz Gustavo Vitório Ribeiro

44. Luiz Henrique de Oliveira Martins

45. Luiz Otávio de Araújo Souza

46. Marcelo Peres de Oliveira Filho

47. Marco Antonio da Silva Junior

48. Marco Antonio da Silva Junior

49. Maria Eduarda de Oliveira Jorge

50. Matheus Alves da Silva

51. Michele de Souza Rodrigues

52. Natanael de Queiroz Mendes

53. Nauany Vitoria Magalhães da Silva

54. Nicoly Stefany da Silva Ribeiro

55. Otavio Jhonatan Inacio da Silva

56. Pablo Samuel da Silva Magalhães

57. Patric Santos Goes

58. Paulo Ricardo Santos Souza

59. Pedro Augusto Gonçalves de Castro

60. Pedro Henrique Teixeira Rodrigues

61. Poliana Keli Antunes

62. Raissa Gabriely Silva Mateus

63. Ramon de Almeida Pereira

64. Ruan Maxuel de Oliveira Correia

65. Sarah Barbosa de Paiva Gondim

66. Stael Waldenir Souza dos Santos

67. Stefany Aline da Silva

68. Talisson Arthur Santos Souza

69. Talysson Rafael Silva Rodrigues

70. Tauana Gabriela Alves da Silva

71. Vitor Hugo dos Reis Ribeiro

72. Vitoria de Jesus Nogueira

73. Vitoria Poliana Silva de Jesus

74. Wallace Kayke dos Santos

75. Wilker Wallace Ferreira Silva